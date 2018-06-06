Следствие по делу о пожаре в Кемерово подтвердило халатность обвиняемых

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставили заключение специалистов о том, что обвиняемыми по делу о пожаре в Кемерово была допущена халатность при исполнении требований пожарной безопасности.

Бастрыкин прибыл в Кемерово для проверки хода расследования пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и встречи с родственниками погибших. На совещании следователи рассказали о последних результатах: специалисты подтвердили, что обвиняемые Александр Мамонтов и Григорий Терентьев допустили халатность при выполнении своих обязанностей, связанных с пожарной безопасностью. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Мамонтов и начальник отдела надзора областного управления МЧС по Кемерово Терентьев своей вины не признают. Мамонтов рассказал, что из-за боязни следственных мероприятий сейчас происходят массовые увольнения пожарных. Всего на данный момент обвинение предъявлено 10 лицам.

После оперативного совещания председатель Следственного комитета обозначил дальнейшие задачи: завершение в кратчайшие сроки всех следственных действий в здании «Зимней вишни», дальнейший поиск всех причастных к трагедии, а также проверка «сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую».

Напомним, что 25 марта в кемеровском развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное протечкой крыши.