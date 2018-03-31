Экс-главу госстройнадзора Кузбасса арестовали

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 25 мая экс-начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

Так, Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями, передает РИА «Новости».

По версии СК, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, что повлекло гибель посетителей.

Представитель следствия пояснил, что Комкова обвиняется не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее «помочь» неким людям.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

В субботу была арестована гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.