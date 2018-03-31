Назван личный мотив экс-главы кемеровского госстройнадзора

Экс-руководитель инспекции госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова, задержанная по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня», могла действовать в интересах своего сына, предположительно, связанного с компанией-собственником ТРК «Кемеровский кондитерский комбинат».

Об этом говорится в документах по делу, зачитанных в ходе заседания судьей Центрального районного суда Кемерово Инной Михайленко.

Так, «Комкова, не приняв мер по пресечению эксплуатации здания ТРК, действуя в интересах своего сына, (...) издала приказ о проведении итоговой выездной проверки, в котором уполномочила начальника отдела строительного надзора на проведение проверки соответствия объекта требованиям проектной документации», передает ТАСС.

Отмечается, что «этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить допущенные нарушения при реконструкции объекта».

Михайленко пояснила, что начальник отдела строительного надзора, действуя по указанию Комковой, составил заключение, в котором содержались недостоверные сведения и разрешившее эксплуатацию ТРК.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

В субботу была арестована гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.