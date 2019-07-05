Суд в Польше решил экстрадировать экс-владельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего главу Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ «Зимняя вишня».

«По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», – приводит ТАСС сообщение Окружного суда польской столицы.

Теперь решение об экстрадиции Вишневского должен утвердить министр юстиции Польши, затем оно может быть выполнено.

Бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего торговым центром «Зимняя вишня», задержали в Польше 25 марта.

По имеющимся у следствия данным, в 2016 году Вишневский покинул территорию России и скрывался от следствия.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.