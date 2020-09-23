Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Блогер Алексей Навальный заявил, что его дальнейшее восстановление не требует стационарного лечения, поэтому он планирует просто ежедневно заниматься с физиотерапевтом.

«После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот – хоп – я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше», – написал Навальный в Instagram.

Блогер уточнил, что первым делом попросил отвезти его куда-нибудь, где есть деревья. Навальный после выписки из клиники планирует ежедневно посещать физиотерапевта, а, возможно, отправится в реабилитационный центр.

«Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге», – добавил Навальный.

Он уточнил, что, например, не может кидать и ловить мяч левой рукой, а также писать от руки. «До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем», – добавил блогер.

Между тем в пресс-службе клиники Charite сообщили, что не планируют делать дальнейших заявлений о состоянии Навального, передает РИА «Новости».

«Мы не планируем делать никаких дальнейших заявлений, и нам ничего не известно о подготовке таких заявлений», – сказала представитель клиники.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.