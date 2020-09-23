После побега шестерых заключенных в Дагестане возбудили дело

После побега заключенных из дагестанской исправительной колонии возбудили уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

Дело возбуждено по статье «Халатность», сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, сделали подкоп, через который совершили побег. Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», – отметили в СК.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных в ИК и привлечении их к уголовной ответственности.

Ранее региональное УФСИН сообщало, что подкоп был обнаружен при обходе на контрольно-следовой полосе. СМИ сообщали, что сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.