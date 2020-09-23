Заключенные сбежали из колонии через подкоп в Дагестане

Взгляд
23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
Разделы

Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Послевоенному миропорядку навязывают перестройку

ООН становится самой критикуемой международной структурой, но альтернативы ей нет REUTERS/Eduardo Munoz
Созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении на 75-й Генассамблее ООН. Президент защитил от критики и Совет Безопасности, сказав, что тот работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций». За что еще критикуют ООН и как адаптировать организацию к современным реалиям? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд Новосибирска арестовал «сына божьего» Виссариона
    Путин назвал продление договора о СНВ первоочередным вопросом Захарова пообещала «не без удовольствия» ответить на заявления Госдепа Макрон заявил о сдвигах в переговорах «нормандской четверки» по Украине Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10
    США потребовали от Кипра сменить позицию по санкциям ЕС против Белоруссии Трамп потребовал от ООН наказать Китай за коронавирус Госдума отложила рассмотрение закона о переаттестации священнослужителей Малышеву заметили на Курском вокзале без защитной маски
    Макрон увидел опасность «нового разлома» в Европе из-за Белоруссии Украинские СМИ указали на нестыковки в истории с Навальным Украинская писательница устроила скандал из-за русскоговорящего кассира У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

    Главная тема


    Новые способы порабощения стран опаснее старых

    изменение процедуры


    Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

    крупная сделка


    «Яндекс» планирует купить «Тинькофф Банк»

    музыкальный вкус


    Лоза объяснил падение популярности западной музыки в России «строем души»

    Видео

    американские санкции


    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    защита страны


    Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

    «Максим Горький»


    Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

    Рош ха-Шана


    Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?

    Заключенные сбежали из колонии через подкоп в Дагестане

    23 сентября 2020, 08:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Шестеро осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, их преследуют, сообщает региональное управление ФСИН.

    Подкоп обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. После этого «был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», передает РИА «Новости».

    На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки.

    «По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования», – добавили в УФСИН.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства, передает канал «360».

    На место происшествия выехал руководитель УФСИН по Дагестану Андрей Поляков, а также «заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, ОСБ (отдел собственной безопасности), ОСН (отдел специального назначения)».

    Для выяснения обстоятельств, способствовавших побегу, назначена служебная проверка, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон. Для побега он украл автомобиль начальника колонии.

    До этого против сотрудника ростовского СИЗО завели дело после побега заключенного в парике.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •