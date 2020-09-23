Заключенные сбежали из колонии через подкоп в Дагестане

Шестеро осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, их преследуют, сообщает региональное управление ФСИН.

Подкоп обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. После этого «был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», передает РИА «Новости».

На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки.

«По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования», – добавили в УФСИН.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства, передает канал «360».

На место происшествия выехал руководитель УФСИН по Дагестану Андрей Поляков, а также «заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, ОСБ (отдел собственной безопасности), ОСН (отдел специального назначения)».

Для выяснения обстоятельств, способствовавших побегу, назначена служебная проверка, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон. Для побега он украл автомобиль начальника колонии.

До этого против сотрудника ростовского СИЗО завели дело после побега заключенного в парике.