Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии

Из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон. Для побега он украл автомобиль начальника колонии, сообщают СМИ.

34-летний мужчина работал в гараже на территории колонии. В этот момент в гараж заехал начальник колонии на служебном автомобиле ГАЗ, вышел из автомобиля и ушел. Осужденный заметил, что ключи остались в зажигании, сел за руль и уехал, сообщает РЕН-ТВ.

Его задержали в тот же день на этой машине, он не оказал сопротивления. По словам осужденного, он не планировал сбегать, а просто хотел покататься на свободе, после чего вернуться в колонию.

В январе заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело.