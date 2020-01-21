Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа

Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Нижнепойменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в связи с побегом осужденного из участка колонии-поселения ИК-42 в Богучанском районе Красноярского края.

«Мужчина, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания», – передает tayga.info сообщение краевой прокуратуры.

Сбежавший мужчина задержан полицией в тот же день на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы».

Напомним, в октябре в ГУФСИН региона сообщали, что в Красноярском крае разыскивается сбежавший осужденный, отбывающий наказание, в том числе и за убийство, в колонии-поселения ЛИУ-37 недалеко от города Сосновоборска.