Осужденный за убийство сбежал из колонии под Красноярском

В Красноярском крае разыскивается сбежавший осужденный, отбывающий наказание, в том числе и за убийство, в колонии-поселения ЛИУ-37 недалеко от города Сосновоборска, сообщает ГУ ФСИН региона.

«15 октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (г. Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 166 УК РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ГУ ФСИН, рост мужчины составляет 1,68 метра, телосложение худощавое, лоб средний, брови прямые, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зеленые, короткие русые волосы.

Также отмечается, что у заключенного на предплечье левой руки шрам длинной 3,5 см.

В ведомстве просят всех, кто располагает какой-то информацией о нем, поделиться ею с правоохранительными органами.

Ранее полицейские задержали трех осужденных в Астраханской области, сбежавших из колонии-поселения в Калмыкии, чтобы отпраздновать день города.