Сбежавших ради Дня города заключенных задержали под Астраханью

Полицейские задержали трех осужденных в Астраханской области, сбежавших из колонии-поселения в Калмыкии, чтобы отпраздновать день города, рассказали в УМВД по Астраханской области.

По данным полиции, около 4.00 (3.00 мск) четверга сотрудники ДПС попытались остановить Chevrolet Niva без номеров, но водитель только увеличил скорость. Проехав более 10 километров, нарушитель свернул с трассы и попытался скрыться в жилом секторе села Линейное. Через несколько минут полицейские блокировали автомобиль.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования, несмотря на признаки опьянения. Характерный запах алкоголя исходил и от пассажиров. Документов при себе они не имели, всех троих доставили в полицию. После снятия отпечатков пальцев выяснилось, что задержанными оказались двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.

«Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Калмыкии и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань. Сами злоумышленники пояснили, что хотели принять участие в праздновании дня города», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД по Астраханской области.

Астраханские полицейские связались с коллегам из Элисты и передали задержанных сотрудникам УФСИН России по Калмыкии.

Напомним, в июле пожизненно осужденный Владимир Железогло рассказал, как ему и двум его сокамерникам удалось сбежать из «Бутырки» в 2001 году.