Сбежавших ради Дня города заключенных задержали под Астраханью

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Россия и Саудовская Аравия разошлись в цене на нефть

Эксперты ждут продолжения падения цен на нефть Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Рынок нефти лихорадит: черное золото то дорожает, то уходит вниз. Многие ждут продолжения падения цен на нефть. Однако Россию это беспокоит не так сильно, как Саудовскую Аравию. Саудитам нужна более дорогая нефть, тогда как российская экономика чувствует себя вполне стабильно и при текущих ценах. В четверг цена на нефть может совершить новый рывок. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              Сбежавших ради Дня города заключенных задержали под Астраханью

              12 сентября 2019, 12:41

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Полицейские задержали трех осужденных в Астраханской области, сбежавших из колонии-поселения в Калмыкии, чтобы отпраздновать день города, рассказали в УМВД по Астраханской области.

              По данным полиции, около 4.00 (3.00 мск) четверга сотрудники ДПС попытались остановить Chevrolet Niva без номеров, но водитель только увеличил скорость. Проехав более 10 километров, нарушитель свернул с трассы и попытался скрыться в жилом секторе села Линейное. Через несколько минут полицейские блокировали автомобиль.

              Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования, несмотря на признаки опьянения. Характерный запах алкоголя исходил и от пассажиров. Документов при себе они не имели, всех троих доставили в полицию. После снятия отпечатков пальцев выяснилось, что задержанными оказались двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.

              «Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Калмыкии и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань. Сами злоумышленники пояснили, что хотели принять участие в праздновании дня города», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД по Астраханской области.

              Астраханские полицейские связались с коллегам из Элисты и передали задержанных сотрудникам УФСИН России по Калмыкии.

              Напомним, в июле пожизненно осужденный Владимир Железогло рассказал, как ему и двум его сокамерникам удалось сбежать из «Бутырки» в 2001 году.


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