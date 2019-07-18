Пожизненно осужденный раскрыл подробности побега из «Бутырки»

Спустя годы пожизненно осужденный Владимир Железогло рассказал, как ему и двум его сокамерникам удалось сбежать из «Бутырки» в 2001 году.

Инициатором побега стал Борис Безотечество. При этом у него не было ни инженерного, ни строительного образования, как писали СМИ, а зарабатывал он выкапыванием могил. Идея побега появилась у него еще до попадания в «Бутырку», рассказал Железогло в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, на прогулке во внутреннем дворике сокамерники обнаружили толстую проволоку длиной примерно в полтора метра и принесли ее в камеру, чтобы сделать штырь.

«Мы начали точить эту проволоку об пол. И неожиданно получился паз глубокий в бетоне. Безотечество прыгнул в этом месте – и пол «лопнул». Образовалось отверстие размером 60 на 60 см. Подняли плиту, под ней – песок. Убрали его. Дальше видим: кладка известковая. Штукатурка, значит. Мы и ее легко убрали. Потом кирпичи. А уже под ними увидели трубы. Это была теплотрасса в подвале», – сообщил Железогло.

По его словам, никто не заметил выбрасываемых в подвал кирпичей, так как в это время в «Бутырке» велись ремонтные работы. На дыру заключенные положили кусок решетки, далее мешок с песком, который Железогло сшил из своего белья, и плиту. Мешок не давал плите просесть, а также не позволял услышать пустоту во время простукивания в камерах.

Заключенные сделали все работы за одну ночь. Сначала Железогло и Безотечество собирались бежать вдвоем, но тут к ним в камеру подселили Анатолия Куликова.

«Как дорогу определяли, чтобы не заблудиться? У нас было два плана тюрьмы. Один общий, его дали зэки, которые сидели в камере на этаже над нами. А второй план действий при пожаре: каким камерам куда выходить. Его дал сотрудник один... Сейчас уже можно говорить. Там уже все поменялись, не осталось никого. План у него мы купили. За тысячу долларов. Эти деньги были у Куликова с собой, вот он и расплатился. Именно благодаря этому плану мы все-таки выбрались на пятый день», – продолжил рассказ Железогло.

После блужданий по подземелью заключенные вычислили, куда нужно идти по теплотрассе, чтобы оказаться за пределами «Бутырки». По подземным трубам беглецы вышли за пределы тюрьмы, сломали асфальт и выбрались во дворе спецприемника.

Железогло добавил, что на свободе их никто не ждал.

«На самом деле насчет паспортов была договоренность, только мы опоздали на пару дней, и человек уехал из Москвы. А так бы нас с документами точно никто бы не нашел», – заключил он.

5 сентября Безотечество, Куликов и Железогло, осужденные за убийства, грабежи и разбои на пожизненное, совершили побег. В СИЗО они ждали рассмотрения своей кассационной жалобы в Верховном суде.