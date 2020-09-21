В Сети нашли нестыковки в версиях с изъятой одеждой Навального

Блогер Леонид Дегтярев отреагировал на требование Алексея Навального вернуть ему вещи, изъятые в омской больнице на проверку, указав на нестыковки в версиях с одеждой.

«Смешная история в трех картинках», – написал Дегтярев в Twitter, прикрепив к посту три фотографии.

На первой виден скриншот из блога Навального, где он просит вернуть изъятую одежду, в которой он был в день госпитализации.

На второй фотографии – скриншот твита пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, где она утверждает, что супруга блогера Юлия не позволила изъять вещи Навального и забрала их с собой.

Также Дегтярев опубликовал фото Навального в Томске и в клинике Charite, на обоих снимках блогер запечатлен в одних и тех же кроссовках.

Смешная история в трёх картинках pic.twitter.com/e9hb3yavco — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 21, 2020

В понедельник Навальный в своем блоге потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице, поскольку эти вещи могут стать «важной уликой».

«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику», – написал он.

По его словам, перед транспортировкой в Германию с него сняли всю одежду и «отправили абсолютно голого».

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в вещах Навального никаких опасных отравляющих веществ обнаружено не было.

Напомним, правительство Германии утверждает, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.