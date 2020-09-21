Стали известны победители премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения награды телеакадемии США «Эмми».

Награду телеакадемии в категории «Лучший драматический сериал» получили «Наследники». «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал» выиграл «Шиттс Крик». «Хранители» одержали победу в категории «Лучший короткий сериал», передает РИА «Новости».

Актеры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из «Шиттс Крик» удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале. «Эмми» за роль второго плана в комедийном сериале завоевали Дэниел Леви и Энни Мерфи – оба из «Шиттс крик».

Награду в категории «Лучший сценарий для комедийного сериала» также выиграл Дэниел Леви.

Актер Джереми Стронг и актриса Зендая получили «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале. За роль второго плана в драматическом сериале награды удостоены Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк»).

«Эмми» (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тыс. членов телеакадемии. Золотая статуэтка «Эмми», исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.