Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.34 комментария
Врач Карпенко перечислил опасные при купании в проруби заболевания
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и простудой не рекомендуется погружаться в ледяную воду из-за риска осложнений и нагрузок на организм, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
Купание – это удар по иммунитету и увеличение риска осложнений, предупредил он перед списком заболеваний, с которыми купание крайне нежелательно.
«Если у вас есть что-то из этого списка, рассматривайте прорубь только со стороны, риск неоправдан: гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенные инфаркт или инсульт (менее года назад), сердечная недостаточность или нарушения ритма сердца, любые ОРВИ, грипп, COVID-19, ангина, отит, гайморит, даже невысокая температура тела около 37 градусов», – сообщил Карпенко ТАСС.
Специалист рекомендовал воздержаться от купания и тех, у кого есть или были язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, черепно-мозговые травмы или диабет.
По словам Карпенко, температура воды ниже +5 градусов является экстремальной для неподготовленных, а воздух ниже –10 при ветре грозит мгновенным обморожением.
Резкий перепад температур между водой и воздухом выше 20 градусов создает максимальную нагрузку на сосуды. Эксперт подчеркнул, что опасность определяют не только погодные условия, но и состояние здоровья.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве утвердили список купелей на Крещение. Онищенко назвал запрещённый при Крещенских купаниях напиток.
Также газета ВЗГЛЯД составила гид Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы и Святая вода на Крещение 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать.