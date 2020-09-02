США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19

Вашингтон не присоединится к международной инициативе COVAX по разработке вакцины от коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря администрации США Джадд Дир.

Он сказал, что США «продолжат работать с международными партнерами», но не будут «стеснены международными организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Проект по разработке, производству и распространению вакцины COVAX ведется под руководством Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, ВОЗ и ТНК-производителей вакцин.

В рамках проекта средства инвестируются в дюжину вакцин, также ведется работа по обеспечению к ним справедливого раннего доступа. К проекту присоединились более 170 государств.

В июле президент США Дональд Трамп объявил, что страна официально выходит из ВОЗ. США обвинили организацию в «отсутствие независимости» от Китая.

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