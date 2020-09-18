Пираты пригрозили убить российских моряков из Крыма

Захватившие российских моряков из Крыма и Севастополя пираты в Экваториальной Гвинее пригрозили семьям заложников убить пленников, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В плену находятся жители Крыма и Севастополя, их захватили еще в мае с разных судов в районе Экваториальной Гвинеи, сообщил Буцай ТАСС.

«Пираты сами связались с женой одного из моряков, угрожали убийством. Очень сложно говорить об адекватности людей, о том, насколько они осознают свои слова и действия, – есть свидетельства, что представители таких группировок нередко находятся под действием наркотических средств», – указал собеседник агентства.

По его словам, запугивание – стандартный прием пиратов.

«Такие у них методы. В 2008 году мой сын полтора месяца пробыл в плену у сомалийских пиратов, и нам звонили также несколько раз: четыре раза «уводили на расстрел», но потом был внесен выкуп, сын благополучно вернулся домой», – указал Буцай.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в курсе ситуации, ее аппарат также стремится помочь в разрешении ситуации.

Первый замглавы Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук уточнил, что в профсоюзе в курсе происходящего, но не могут непосредственно участвовать в разрешении ситуации, поскольку ей занимаются судовладелец, дипломаты и правоохранители.

«Надо понимать, что такие истории чаще всего неоднозначны. Как показывает опыт, пираты могут пытаться запугивать семьи, специально давая пленникам позвонить и рассказать об угрозах, чтобы увеличить сумму выкупа. Но предугадать дальнейшее развитие событий мы не можем», – сказал Ковальчук.

Между тем посольство России в Экваториальной Гвинее сообщило РИА «Новости», что все моряки живы и здоровы, но находятся в плену.

«По нашей информации, а мы находимся в контакте с компанией-судовладельцем, которая ведет переговоры с пиратами, они еще не договорились о сумме выкупа. Переговоры пока продолжаются», – добавили в дипмиссии.

Напомним, в июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство России в Нигерии проверяло данную информацию.

Позднее российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна Curacao Trader, были освобождены 24 августа в Нигерии.