Утвеждены критерии использования дальневосточного гектара

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии использования участков по программе «Дальневосточный гектар» для оформления в собственность или аренду, сообщает пресс-служба правительства.

«В перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них. Во-первых, это наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершенного). Во-вторых, средства, вложенные в эту землю (не менее 30 тыс. рублей). В-третьих, если человек продает какую-то продукцию, которую произвел или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тыс. рублей. В-четвертых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В кабмине уточнили, что для подтверждения соответствия заявки одному из приведенных критериев нужно предоставить необходимые документы. При наличии объекта капитального строительства на участке также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости или технический план, в случае если строительство не завершено. При этом проверки сведений уполномоченным органом не должен превышать десять рабочих дней.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.

Напомним, в августе Мишустин поддержал предложение получателя «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаила Утробина о предоставлении дополнительных «гектаров» эффективным фермерам.

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