В России назвали нонсенсом попытку связать «Северный поток – 2» с Навальным

Попытки связать строительство газопровода «Северный поток – 2» с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным – это нонсенс, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Проект [«Северный поток – 2»] сугубо коммерческий, сугубо экономический. И связывать, как некоторые, к сожалению, пытались сделать в последние дни, с тем же делом Навального – ну, это просто нонсенс», – заявил Чижов в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он также отметил, что российская сторона разослала вопросы депутатам Европарламента в расчете на то, что часть из них обратит внимание на несостыковки в версии об отравлении блогера.

«Мы не обращались официально в Европарламент. Мы разослали наш вопросник среди депутатов, исходя из того, что здравомыслящая их часть – мы, конечно, не тешили себя иллюзиями, что их будет большинство, – все же задумается, задаст себе эти вопросы и обратит внимание на ту массу нестыковок, с которыми связана вся эта история», – сказал Чижов.

Постпред добавил, что некоторые ответили на эти сообщения через соцсети, кто-то действительно разделил озабоченность России.

«Но больше было тех, кто довольно раздраженно отреагировал на некоторые из поставленных вопросов», – пояснил Чижов.

«Но для нас, по крайней мере, очевидно, что эти вопросы прочитали. <...> Буквально полчаса назад я услышал со ссылкой на сторонников Навального о судьбе той самой пресловутой бутылки с водой: она пропутешествовала из гостиницы, где он жил, каким-то неведомым путем, минуя, видимо, все аэропортовые процедуры, и оказалась в Берлине. А кто ее привез, кто специально ее забирал из гостиничного номера? В общем, нестыковок больше, чем каких-то объяснений», – подвел итог дипломат.

Во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента заявил, что Евросоюз рассматривает ситуацию с блогером как «покушение на убийство с использованием химоружия».

Утверждение главы ЕК об «отравлении» Навального в Кремле назвали ангажированным. При этом Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» блогера.

Более того, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что на момент вылета в Германию в организме Навального отравляющих веществ не было.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.