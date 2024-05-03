СК начал проверку сообщения о выселении мигрантом семьи пропавшего на СВО бойца

Tекст: Алексей Дегтярев

В четверг в Сети появилось обращение девочки из села в Ростовской области к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она заявила, что ее отец пропал в зоне СВО без вести, а в декабре мигрант якобы переоформил и продал неизвестным землю, где стоит дом семьи, передает РИА «Новости».

Мужчина сменил замки и «пользуется жилым домом как своим собственным», добавила она.

Региональный СК проводит проверку по поручению главы Следственного комитета России Бастрыкина.

Девочка пояснила, что ее мать несколько месяцев обращалась с заявлениями к правоохранителям и в местные органы власти, но никакой реакции не было. Она добавила, что мигрант якобы снимает деньги с карты ее отца.

В ведомстве подчеркнули, что мать девочки обращалась на единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России, она заявляла о систематических угрозах нового жильца и указывала, что вместе с дочерью была вынуждена покинуть место жительства.