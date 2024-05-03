Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
СК начал проверку сообщения о выселении мигрантом семьи пропавшего на СВО бойца
Продолжается проверка по сообщению о нарушении прав жительницы в местном поселке в Ростовской области, по предварительным данным, ее и ее 14-летнюю дочь выселил из дома мигрант, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В четверг в Сети появилось обращение девочки из села в Ростовской области к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она заявила, что ее отец пропал в зоне СВО без вести, а в декабре мигрант якобы переоформил и продал неизвестным землю, где стоит дом семьи, передает РИА «Новости».
Мужчина сменил замки и «пользуется жилым домом как своим собственным», добавила она.
Региональный СК проводит проверку по поручению главы Следственного комитета России Бастрыкина.
Девочка пояснила, что ее мать несколько месяцев обращалась с заявлениями к правоохранителям и в местные органы власти, но никакой реакции не было. Она добавила, что мигрант якобы снимает деньги с карты ее отца.
В ведомстве подчеркнули, что мать девочки обращалась на единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России, она заявляла о систематических угрозах нового жильца и указывала, что вместе с дочерью была вынуждена покинуть место жительства.