Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.18 комментариев
На турнире в Дании запретили упоминать Россию
Организаторы престижного турнира по компьютерной игре CS2, проходившего в Копенгагене с 17 по 31 марта, были вынуждены подчиниться требованиям датских властей и запретить упоминать Россию, а также выражать соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает британский журналист Ричард Льюис.
Власти Дании, включая министра культуры Якоба Энгель-Шмидта, надавили на организаторов турнира, румынскую компанию PGL, с целью исключить любые «политические сообщения» о России во время трансляций, сообщает РИА «Новости».
В результате PGL запретила использование флагов стран-участниц и использование слова «Россия».
Льюис сообщает, что как минимум двум командам было настоятельно рекомендовано не упоминать и не выражать соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле», чтобы не быть обвиненными в «пророссийской позиции».
Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.