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Пушков отреагировал на план США о контрнаступлении Украины в 2025 году
Пушков: План США о контрнаступлении Украины носит предвыборный характер
План администрации США о контрнаступлении Киева в 2025 году носит предвыборный характер, но не учитывает крупных переменных, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что, вопреки домыслам о «готовности Запада к переговорам» о каких либо переговорах речь не идет. По его словам, США могут одобрить переговоры только в случае полного обрушения фронта и катастрофического для Киева развития событий.
Он добавил, что данный план должен создать впечатление, что у президента США Джо Байдена есть успешная стратегия на Украине. Сенатор отметил, что план не учитывает крупных перемененных, главная из которых – растущая мощь российской армии, которая не позволит Киеву перейти в контрнаступление.
Пушков уточнил, что обе главные посылки плана США – удержание позиций и успешное контрнаступление маловероятны, поскольку противоречат ходу военных действий. Кроме того, по его мнению, в 2025 году Байдена может уже не быть в Белом доме, и после этого многое может поменяться.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление.