Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.19 комментариев
В Германии раскритиковали бегство ВСУ
Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии
Вооруженные силы Украины вновь отступают без бронетехники и под огнем российской артиллерии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».
Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».
Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.