Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».

Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».

Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.