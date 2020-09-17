Судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу по смерти Тесака

Челябинские судебные медицинские эксперты запланировали провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщил представляющий интересы его отца адвокат Алексей Михальчик.

«Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом», – сказал юрист РИА «Новости».

Адвокат отметил, что обследование проводится не в рамках уголовного дела, заявление о возбуждении которого было написано ранее.

«Нам не сообщали, что оно возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим», – сказал Михальчик.

В среду СМИ сообщали, что по факту гибели Тесака возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.