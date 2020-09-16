Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака

В своей предсмертной записке националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обратился к администрации следственного изолятора, в котором сидел, сообщают СМИ.

«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства», – цитирует НТВ содержание послания.

Также Марцинкевич попросил отправить своей гражданской супруге книгу «Протекционизм и коммунизм» и личный дневник.

Графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгвал в разговоре с 360, заявила, что записку написал именно сам Марцинкевич.

«Очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое. Пока сложно сказать причины его поступка и обстоятельства, при которых писалась записка, нужно проводить глубокое графологическое исследование», – сказала эксперт.

Графолог сравнивала почерк Тесака с образцами рукописей осужденного прошлых лет.

Адвокат Тесака Иван в разговоре с телеканалом сообщил, что перед смертью его подзащитного возили в Москву по новому уголовному делу, которое он якобы совершил еще в 1999 году. Он отметил, что в том деле речь шла о хулиганстве.

Иван разговаривал с Тесаком по видеосвязи, но в одном из разговоров его подзащитный сказал, что его «жизнь перечеркнута» на ближайшие несколько лет. Собеседник канала уточнил, что Мацинкевич был на пересылке в нескольких городах, а в марте-апреле 2020 года написал явку с повинной. По утверждению юриста, из Тесака якобы выбивали признание.

Ранее источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.