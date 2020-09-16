Тесак отставил предсмертную записку

Скончавшийся в челябинском следственном изоляторе мужчина отставил предсмертную записку, сообщили в следственном управлении СК по региону.

«В утреннее время 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН по Челябинской области (Челябинск) обнаружено тело заключенного.Следственными органами СК по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. После проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.