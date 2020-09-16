Стало известно о смерти неонациста Тесака в СИЗО

Неонацист Максим Марцинкевич (Тесак) умер в следственном изоляторе № 3 в Челябинске, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», – сказал собеседник ТАСС.

Официальных подтверждений этому сообщению на данный момент нет.

В 2017 году Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй». В мае 2018 года Мосгорсуд отменял приговор, но в декабре того же года суд повторно приговорил Тесака к тому же сроку.

Тесак отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Адвокат Марцинкевича Иван Сидорович сообщал, что с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывался за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на УДО.

У Марцинкевича была судимость и до этого. Тесак, являясь активистом ультрарадикальных организаций, одним из лидеров движения «Реструкт», в 2014 году был осужден Кунцевским судом Москвы 15 августа за возбуждение ненависти и вражды. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре 2014 года Мосгорсуд смягчал наказание до двух лет и десяти месяцев.