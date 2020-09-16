СК не нашел криминала в смерти Марцинкевича

Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО-3 Челябинска носит криминальный характер, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.