Отец Марцинкевича потребовал возбудить уголовное дело по факту убийства сына

Отец осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который был найден мертвым в камере, просит председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

«Сегодня мы подали заявление, в котором попросили председателя СК РФ Александра Бастыкина возбудить уголовное дело по факту убийства Максима Марцинкевича, взять его расследование на личный контроль. Заявителем выступил его отец Сергей. В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал», – передает слова Михальчика РИА «Новости».

Ранее источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.