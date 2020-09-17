Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России

«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, выручка нефтяной компании в 2019 году составила 7,841 трлн рублей.

На втором месте рейтинга Forbes оказался «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,814 трлн рублей, на третьем – компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (1,734 трлн рублей).

На четвертом месте оказался один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» (1,369 трлн рублей). Замыкает пятерку лидеров «Татнефть» с показателем в 932,3 млрд рублей.

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в России «Новатэк», как и год назад, занял шестое место с выручкой 877,8 млрд рублей. За ним следует «Норильский никель», выручка которого составила 831,7 млрд рублей. Восьмое место у металлургической и горнодобывающей компании Evraz (770,3 млрд рублей), девятое – у группы компаний «Мегаполис», которая владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 млрд рублей).

Замыкает первую десятку «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) с выручкой 684,4 млрд рублей.

Всего в рейтинг попали 200 частных компаний, суммарная выручка которых в 2019 году составила 45,3 трлна рублей.

Самое большое представительство в списке у торговли – 51 компания. Они выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.

Выручка агропромышленных предприятий рейтинга увеличилась на 12,5%, из 13 только у одной она снизилась.

Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT – на 21,7%, строительства – на 12%, цветной металлургии – на 11,7%, финансов – на 11,6%, телекоммуникаций – на 9,93%, машиностроения – на 9,4%, химической промышленности – на 1,8%.

При этом черная металлургия за год упала на 2,5%, а угледобывающие компании на 9,5%.

«В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12», – отмечает издание.

Ранее Forbes назвал богатейшие семьи России.