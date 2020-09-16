В Одессе прокомментировали предложение вернуть проспект маршала Жукова

«Вопрос не в реакции националистов, а в реакции киевских властей», — сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев, комментируя предложение мэра Одессы Геннадия Труханова переименовать проспект Небесной Сотни обратно в проспект маршала Жукова.

«Для того, чтобы вернуть исторические названия, в любом случае потребуется решение сессии городского совета Одессы. Нынешняя сессия, на которой мэр Одессы Геннадий Труханов это заявил, последняя перед местными выборами, которые пройдут 25 октября», – сказал главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев.

Если переименование и состоится, то уже после местных выборов, пояснил Ткачев. «Но предсказывать, что произойдет на Украине после очередных выборов, дело неблагодарное», – добавил собеседник.

Мэр Одессы Труханов инициировал проведение в городе общественных слушаний по возврату одному из проспектов города имени маршала Георгия Жукова. Сейчас это проспект Небесной Сотни. «Никто не лишал голоса города-герой Одессу», – цитировал заявление мэра городской портал «Таймер».

Также Труханов решил вернуть в Одессу улицу 25-й Чапаевской дивизии. Сейчас она носит имя городского головы Одессы в 1818–1821 годах Дмитрия Инглези.

Ткачев рассказал, что на прошедшей сессии Горсовета против предложения мэра активно выступал представитель «Национального корпуса» – партии, созданной ветеранами националистического подразделения «Азов» и участниками евромайдана. Во главе «Нацкорпуса» находится один из бывших лидеров запрещенного в России «Правого сектора*», полковник МВД Андрей Билецкий по прозвищу Белый Вождь.

«Вопрос не в реакции националистов, а в реакции киевских властей. Если из столицы будет заказ на силовое давление на Труханова, то последует реакция со стороны националистов, но я думаю, это попробуют решить не в публичном ключе», – предположил Ткачев.

Ранее одесские националисты демонтировали последний барельеф Жукову. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.

Георгий Константинович Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них военачальник получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.

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