Генсек ООН призвал Россию и США договориться о продлении СНВ-3 Эксперт объяснил страх США перед союзом России и Китая в Арктике 15 сентября 2020, 12:04

Фото: Wu Yue/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Если Россия и Китай будут заниматься Арктикой вместе, вряд ли США смогут их догнать», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Дальнему Востоку Андрей Островский. Так он прокомментировал публикацию The National Interest о том, что российско-китайское сотрудничество в Арктике стало «ночным кошмаром» для Вашингтона. «У России есть то, чего сегодня нет у Китая, и наоборот. Если обе державы будут заниматься Арктикой вместе, вряд ли США смогут их догнать. Поэтому это является не только ночным, но и дневным кошмаром для Соединенных Штатов», — убежден замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. На днях американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой перспектива совместного российско-китайского вызова американским интересам в Арктике была названа «ночным кошмаром» Вашингтона. США совершенно не готовы противостоять арктическим планам России и Китая, делается вывод в публикации. Обозреватель National Interest Майкл Лайонс обратил внимание на то, что из-за изменения климата приполярных территорий открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать. В частности, напомнил эксперт, в 2018 году КНР провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы «Полярный Шелковый путь». По оценке National Interest, Соединенные Штаты продолжают отставать от России по количеству ледоколов – их всего два при 40 подобных судах у России. Двумя собственными ледоколами располагает и Китай. КНР с 2013 года реализует инициативу «Один пояс, один путь», напомнил эксперт. Этот проект создания новых транспортных и транзитных систем предполагает активное использование возможностей Северного морского пути в рамках уже упомянутой инициативы «Полярный Шелковый путь». Транспортный маршрут прилегает к арктическому побережью России, но наша страна с 1990-х годов недостаточно развивала возможности Севморпути из-за нехватки средств. «Российские территориальные возможности и китайские инвестиции способны решить проблему развития Арктики, чего не может сделать США исходя из нынешней ситуации. На территории Соединенных Штатов и Канады уровань развития инфраструктуры полярных районов намного хуже. А вопрос освоения Арктики в значительной степени зависит от того, насколько освоены северные территории», — пояснил Островский. Вместе с тем, США наращивают свое военное присутствие в Арктике. Пентагон намерен разместить на Аляске более 150 истребителей пятого поколения F-35 и F-22, сообщил накануне сенатор от этого штата Дэн Салливан. Кроме того, парламентарий напомнил о расширении порта Ном на берегу Берингова пролива, напротив Чукотки. Ном должен стать первым глубоководным американским портом за Полярным кругом. Сенатор считает, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что США намерены защищать свои интересы в Арктике. Ранее в минобороны США предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за арктические ресурсы. По мнению Островского, Пентагону вряд ли удастся нарастить серьезную группировку в полярных регионах, исходя в том числе и расходы на содержание личного состава и военных специалистов. У США, как известно контрактная армия, и нужно платить огромные деньги за службу в отдаленных местах, полагает эксперт. Поэтому, по его словам, авторы статьи в The National Interest высказывают справедливое мнение по поводу сложившейся в Арктике ситуации. «Все зависит от того, насколько Россия и Китай будут подписывать соглашения и реализовывать сотрудничество в этом регионе. Пока все на бумаге», — отметил Островский. «Но разговоры ведутся, и при активном развитии такого сотрудничества США окажутся в незавидном положении. Они будут пытаться противодействовать этому союзу. И сама эта статья написана для того, чтобы побудить американское руководство к действиям», — сказал собеседник. В июне глава российского правительства Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для ообеспечения первенства России в Северном Ледовитом океане. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

