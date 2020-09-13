Бюллетени досрочного голосования аннулировали на участке в Саратовской области

Участковая избирательная комиссия вскрыла пакеты с бюллетенями раньше срока «с целью сверки данных», на что обратил внимание один из членов комиссии. В связи с нарушением все бюллетени из этих пакетов были аннулированы.

«На избирательном участке № 1894 были вскрыты сейф-пакеты по решению участковой избирательной комиссии, чтобы осуществить пересчет с целью сверки данных. Данное решение незаконно, потому что сейф-пакеты вскрываются исключительно при подсчете голосов 13 сентября после 20.00. По жалобе члена комиссии с правом совещательного голоса окружная избирательная комиссия приняла решение аннулировать данное незаконное решение участковой комиссии и признать бюллетени, которые содержаться во вскрытых сейф-пакетах, недействительными», – сказала заместитель председателя Избирательной комиссии Саратовской области Татьяна Комольцева, передает ТАСС.

Вскрытые сейф-пакеты содержали бюллетени досрочного голосования за 11 и 12 сентября, сообщила Комольцева.

По данным облизбиркома, в настоящее время голосование на участке продолжается, оно продлится до 20.00.

По завершении подсчета голосов бюллетени из сейф-пакетов будут помечены как недействительные и не будут учитываться.

После подсчета голосов бюллетени из сейф-пакетов будут помечены как недействительные и аннулируются.

Единый день голосования начался в России в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы), первыми избирательные участки открылись на Камчатке. В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.