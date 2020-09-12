Познер объяснил признание литовскими властями Тихановской президентом Белоруссии

Телеведущий, журналист Владимир Познер объяснил, почему Литва признала Светлану Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии.

Познеру на его сайте задали вопрос о том, что он думает о резолюции Литвы о признании Тихановской главой Белоруссии, ее Координационного совета – представителями законной власти, а также о призыве Вильнюса к мировому сообществу, чтобы оно призвало Москву «не вмешиваться» в дела Минска и «ввело санкции» в случае попытки «незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа».

Познер заявил в ответ, что «это решение литовского сейма (парламента) не имеет ровно никакого значения», это «своего рода PR, мол, посмотрите, какие мы крутые».

«Нужно понимать, что есть ряд стран, в частности, страны Балтии, которые давно «имеют зуб» на Россию ... и которые поэтому к месту и не к месту принимают решения и делают заявления, направленные против России», – добавил он.

Напомним, Тихановская в ночь на 11 августа она покинула Белоруссию, отправившись в Литву. До этого в стране начались массовые протесты на фоне выборов президента республики.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

В сентябре сейм Литвы принял резолюцию, где говорится, что Тихановская является «избранным президентом республики».

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