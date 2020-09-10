Парламент Литвы назвал Тихановскую «избранным» президентом Белоруссии

Сейм (Парламент) Литвы в четверг принял резолюцию, где говорится, что экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская является «избранным президентом республики».

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую – лидера, избранного белорусским народом – и созданный по ее инициативе представительный орган народа – Координационный совет – в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», – цитирует текст резолюции РИА «Новости».

Авторы документа призывают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как «аннексию страны». Отмечается также, что подписание новых международных договоров с Россией «ограничивают суверенитет белорусского народа».

Парламентарии в документе требуют, чтобы Россия «не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа».

Авторы резолюции намерены ввести дополнительные санкции против Москвы и Лукашенко в случае попыток «ограничить суверенитет страны незаконными средствами».

В документе содержится призыв поддержать Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции в стремлении к «новым, прозрачным и соответствующим демократическим процедурам парламентским и президентским выборам».

Кроме того, в резолюции содержится призыв к международной общественности предложить белорусам и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи, передает Delfi.ru.

«Ситуация внутри страны не только не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога, и что еще хуже – в данный момент Лукашенко по существу завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем это допустить», – заявил представивший резолюцию консерватор Жигимантас Павиленис.

«Любые международные соглашения, которые ограничат суверенитет Беларуси, являются уничижительными, преступлением против белорусского народа, даже не могут быть признаны международным сообществом, поскольку de facto это аннексия страны», – добавил он.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди. По его словам, они хотят разорвать все связи с братской Россией.