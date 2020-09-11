Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокации с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Боевики хотят устроить в районе высоты Джебель-эз-Завия на юге Идлиба «постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ». Террористы намерены распространить «в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес правительственных сил» Сирии «в применении химического оружия против мирного населения», сказал Гринкевич.

Российские военные призвали боевиков отказаться от провокаций и поддержать политическое урегулирование в Сирии, передает ТАСС.