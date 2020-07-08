Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

Боевики в Сирии подготовили взрывные устройства, начиненные отравляющим веществом, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Щербицкий сообщил, что в «специальной лаборатории» в городе Сармада боевиками изготовлено как минимум 15 «самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», передает ТАСС.

Местное население сообщает, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») готовит «провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель» в провинции Идлиб. Боевики собираются «обвинить правительственные войска в применении химического оружия».