В Бундестаге не поверили в версию о причастности Москвы к ситуации с Навальным

Версия о причастности Москвы к якобы имевшему место покушению на блогера Алексея Навального абсурдна, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Армин-Паулис Гампель.

Гампель не поверил в версию, согласно которой власти России «настолько глупы, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяют» блогеру «вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах», передает РИА «Новости».

«Это же абсурд», – заявил он в Бундестаге.

Кроме того, Гампель усомнился в том, что Навальный отравлен «Новичком». Как заявил депутат, «ученые, должно быть, знали, что ищут – естественно, «Новичок».

Напомним, Берлин утверждает, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с таким выводом.

При этом немецкая сторона отказывается передать Москве материалы по ситуации с блогером.

На ваш взгляд Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным? Стопроцентная

Высокая

Незначительная

Нулевая



Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным. В Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.