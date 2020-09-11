В магазинах предложили ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, на которых указывалась бы и стоимость за упаковку товара, и цена за единицу веса или объема, например один литр или килограмм.

Организация уже направила инициативу в Минпромторг, сообщают «Известия».

Предполагается, что это не позволит производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.

Также двойные ценники, как считают в Союзе, помогут людям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей: упаковки часто отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать.

Кроме того, некоторые ретейлеры уже используют в своих магазинах двойные ценники, например «Ашан».

По мнению президента организации Петра Шелища, подобные изменения не дадут производителям снижать вес или объем товара без уменьшения цены.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) напомнили, что в основном торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес – стоимость за один килограмм. Кроме того, в организации напомнили, что в данный момент существует большое количество сервисов по сравнению цен.

Ранее россияне рассказали об отношении к уменьшению объема упаковок продуктов.