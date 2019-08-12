Россияне рассказали об отношении к уменьшению объема упаковок продуктов

Более 70% граждан России отметили, что за последние пять лет вес и объем упаковок продуктов стал меньше, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«72% наших сограждан отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). Еще 14% не заметили таких изменений», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Как говорится в исследовании, около 60% граждан относятся к этому негативно, а 58% опрошенных предлагают дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов. Еще 66% респондентов выступили за увеличение шрифта, которым написана информация о весе.

Социологи отмечают, что 74% опрошенных убеждены, что упаковки уменьшают производители, около 38% уверены, что это исходит от предприятий торговли.

«Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%)», – говорится в материалах опроса, передает ТАСС.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что покупательское поведение россиян изменилось.