Покупательское поведение россиян изменилось

Россияне перестали покупать продукты впрок, стали чаще ходить в магазины, но покупают меньше, заявила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

По данным исследования, проведенного компанией GfK Rus, производители товаров повседневного спроса в России в период с 2012 по 2018 год уменьшали размеры упаковок на 7-20%, сохраняя при этом цены или снижая их незначительно.

«Достаточно новый тренд урбанизации диктует свои правила. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, давно прошли. Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один-два приема пищи – обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно», – передает РИА «Новости» слова Нагайцевой.



Она добавила, что уменьшение размера упаковки связано с низкой покупательной способностью населения и высокой конкуренцией на полке. В результате производители вынуждены искать пути удешевления продукции, пояснила эксперт.



По словам Нагайцевой, в разных категориях товаров можно наблюдать разные форматы упаковки.

«Если мы говорим о молочке, то это 1 литр, 975 миллилитров, 930 миллилитров, 873 миллилитра. В соках это, как правило, 1 литр, 950 миллилитров, 970 миллилитров и 900 миллилитров», – рассказала она.



При этом базовые крупы, которые потребляют часто и в короткий промежуток времени, фасуются в упаковки 700-900 граммов. По 400-500 граммов фасуют экзотические или премиальные крупы. Формат 200-300 граммов предназначен для продукции класса «премиум» и супов.

Напомним, в июне в России оптовые цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.