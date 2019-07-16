В России резко снизились оптовые цены на сахар

В июне оптовые цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года, сообщает Союз сахаропроизводителей.

В ноябре 2018 года сахар стоил 37 рублей за килограмм, а в июне 2019 года – уже 26,9 рубля, передает РБК.

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что это очень нетипичное падение.

В сахарной отрасли сезон начинается в августе. В конце сезона, в июле, спрос традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение – и оптовые цены идут вверх.

Директор российского офиса компании Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что оптовые цены снижаются. По его словам, в июне они были самыми низкими за последние пять лет.

В Союзроссахаре считают основной причиной этого снижения доминирующее над спросом предложение: на конец июня в России скопились рекордные запасы сахара – 2,7 млн тонн.

В рознице снижение цен не так заметно: по данным Росстата, с января килограмм сахарного песка подешевел на 3,79 рубля и в июне стоил в среднем 43,19 рубля.

По сравнению с июнем 2018 года стоимость даже выросла на 4,6% (тогда килограмм сахара стоил 41,29 рубля).

Производители кондитерских изделий полагают, что снижение цен только на один ингредиент не сильно скажется на стоимости готового продукта. Несмотря на то, что цена на сахар снижается, цены на бензин и тарифы за проезд большегрузов по федеральным трассам растут, а значит, себестоимость продукции остается примерно такой же.

Ранее сообщалось, что в России удалось снизить цены на мясо.