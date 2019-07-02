В России удалось снизить цены на мясо

В России отмечен рост производства мяса при одновременном снижении цен на него, сообщает министерство сельского хозяйства.

Мониторинг Минсельхоза показал, что объем промышленного производства мяса в России в январе – мае 2019 года составил 1,11 млн тонн. Это на 10,5% больше, чем за этот же период прошлого года. За январь – июнь 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 6,8 млн тонн. Увеличение относительно прошлого года составило 1,2%. В сельхозорганизациях показатель вырос на 1,8%, до 5,6 млн тонн, передает ТАСС.

Министерство сельского хозяйства ожидает, что в 2019 года общее производство скота и птицы на убой в живом весе увеличится на 1,8% – до 15,15 млн тонн. При этом производство свиней, согласно прогнозу, вырастет на 4,1%, птицы – на 0,6%, крупного рогатого скота – на 1,1%.

Одновременно падают цены на мясную продукцию. К 27 июня цена на свиней в живом весе без НДС снизилась относительно конца 2018 года на 4,7%, до 104,03 рубля/кг, на свинину полутуши – на 5,3%, до 148,74 рубля/кг. Цена на живую птицу без НДС составила 79,89 рубля/кг (-3,2% к концу декабря 2018 года), на мясо птицы (кур) – 102,23 рубля/кг (-13% к концу декабря 2018 года).

Росстат отмечает, что падают и потребительские цены на свинину (-1,7%, до 271,35 рубля/кг) и мясо птицы (-4,1%, до 143,73 рубля/кг).

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что повышение цен на кормовые добавки для животных вряд ли приведет к удорожанию мяса.