Названа ошибка прогноза о повышении цен на мясо

Повышение цен на кормовые добавки для животных вряд ли приведет к удорожанию мяса, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По прогнозам Национальной кормовой ассоциации, цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных, пишут «Известия».

«Коллеги дали неверный прогноз, но их беспокойство естественно», – говорит Сергей Юшин.

Кормовые добавки являются важным элементом питания животных, но их влияние на себестоимость производства и на цену кормов не так велико, даже учитывая повышение НДС, уверен эксперт.

«Производство свинины растет высокими темпами, растет импорт из Бразилии на фоне открытия поставок в конце прошлого года. Ресурсы свинины достаточны. По итогам года, думаю, мы увидим цены на 5-10% ниже, чем в прошлом году», – отметил эксперт.

Цены на мясо птицы, по словам Юшина, также достаточно стабильны. «Производство, которое ряд предприятий сокращали в прошлом году из-за финансовых трудностей, сейчас потихоньку восстанавливается. По сравнению с первым кварталом, темпы роста вышли в положительный, думаю, что и по мясу птицы цены будут стабильны», – заявил эксперт.

Спрос на говядину не растет, поэтому повышения цен и здесь ждать не стоит, считает он. Россияне предпочитают ей более дешевые курицу и свинину. «Рост цен на говядину тут же убьет спрос. Да и в производстве говядины не так важны кормовые добавки», – подчеркнул Юшин.

Председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина также уверена, что роста цен не будет – даже на фоне информации о том, что Минфин намерен доначислить импортерам 4-7 млрд рублей НДС из-за разночтений в трактовке постановления правительства о льготной ставке налога.

«Решения по поводу того, что им могут начислить НДС, еще нет, и какое отношение старый НДС имеет к сегодняшним ценам на мясо, абсолютно непонятно. Думаю, выпускать такое «в эфир» немножечко нечестно», – заявила Ларина.

По словам эксперта, аналитики не связывают долги компаний перед государством касательно НДС или прибыли с текущей ценой. «Сегодняшняя текущая цена – это затраты на корма, которые вычитаются из продажной цены. Объем производства сегодня в равновесии со спросом, поэтому причин для роста цен нет. А с тем, что они недоплатили государству по своему НДС – разберутся», – заключила Ларина.