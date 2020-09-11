Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 04:32  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу

    11 сентября 2020, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу, говорится в заявлении по итогам состоявшейся в Москве встречи министра иностранных дел КНР Ван И с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

    «Министры иностранных дел двух государств считают, что обе стороны должны соблюдать существующие соглашения и положения по приграничному вопросу, обеспечивать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного МИД КНР.

    В коммюнике подчеркивается, что «Китай и Индия должны следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в отношении развития китайско-индийских связей, а также не допустить перерастания разногласий между двумя государствами в споры».

    «Главы внешнеполитических ведомств КНР и Индии считают, что нынешняя ситуация в приграничных районах не отвечает интересам обеих сторон, <...> стороны должны продолжить диалог и содействовать смягчению сложившейся ситуации», – говорится в заявлении.

    «Министры иностранных дел двух государств согласились с тем, что по мере снижения напряженности на границе обе стороны должны как можно скорее предпринять новые шаги с целью повышения взаимного доверия, защиты и укрепления мира и благополучия в приграничных районах», – указывается в документе.

    Глава МИД КНР Ван И призвал Индию к немедленному прекращению любых провокаций на границе, скорейшему разведению войск и решению приграничного вопроса.

    Накануне стало известно, что Китай и Индия продолжили концентрацию войск в Ладакхе.

    Напомним, 4 сентября министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры. В ходе состоявшейся в Москве встречи министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.

    31 августа Минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные. В ответ в Народно-освободительной армии Китая заявили, что индийские военные нарушили достигнутые с КНР договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.

    После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.


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