Меркель описала свою реакцию на падение Берлинской стены

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после падения Берлинской стены не думала о воссоединении страны, а лишь радовалась возможности отправиться в Западный Берлин.

С таким заявлением она выступила на мероприятии в фонде Конрада Аденауэра, приуроченном к 30-летней годовщине воссоединения Германии, которое будет отмечаться 3 октября, передает РИА «Новости».

«Первая мысль была, что в это сложно поверить. Я еще нигде не бывала, я обрадовалась бы объединению Германии, но я, честно говоря, не думала, что стану этому свидетелем. Поэтому моя первая мысль была не воссоединение, а радость: можно отправиться туда, в Западный Берлин, можно было в любой момент ехать куда угодно, это было немыслимо», – заявила Меркель, отвечая на вопрос, какие у нее были первые мысли после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

По ее словам, ей предстояла связанная с ее научной деятельностью командировка в Польшу, в понедельник, 13 ноября, она прибыла в польский город Торунь.

«Мы плотно работали вместе, и мои польские друзья в университете Торуня сказали: «Так могут сделать только немцы – выехать из Берлина и отправиться в Торунь». Они абсолютно не могли этого понять. А я ответила: «Ну да, это же моя обязанность и так далее». Они тогда заявили: «Когда мы в следующий раз приедем в Берлин, вы будете снова едины». Я сказала: «Что? Не думаю», – рассказала Меркель.

В этой связи она отметила роль канцлера ФРГ в те времена Гельмута Коля, который, как пояснила Меркель, смог заработать авторитет внутри страны и за рубежом, что «никто не опасался Германии». По ее словам, она вернулась домой и рассказала коллегам, что поляки считают, что Германия скоро воссоединится.

«И мы подумали, не стоит ли воспользоваться моментом? Мы были, конечно, осторожны, но затем события ускорились. То (падение стены – прим. ВЗГЛЯД) было 9 ноября, а в январе-феврале (1990 года – прим. ВЗГЛЯД) люди уже скандировали: «Придет дойчмарка – мы останемся тут, в противном случае – отправимся к вам» (один из лозунгов демократического движения в ГДР, требовавшего валютной интеграции с ФРГ из-за усилившегося после падения стены оттока людей на запад – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила Меркель.

В дискуссии участвовал бывший председатель Европейского совета, бывший премьер Польши Дональд Туск. Меркель отметила, что движение «Солидарность» в Польше стало одним из вдохновителей движения за демократические перемены в ГДР.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия так и не избавилась от своей стены.