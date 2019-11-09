Германия так и не избавилась от своей стены

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9 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер - человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...

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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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          • Не изменило

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              Как падение Берлинской стены изменило мир?


              Игорь Мальцев

              Германия так и не избавилась от своей стены

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 9 ноября 2019, 12:30

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              На этой неделе впервые за полвека в Берлине для посещения публики открыли объект, которому присвоено звание Denkmalschutz – «исторический памятник», и теперь он охраняется государством.

              Памятник представляет собой 110-метровый туннель, прорытый с западной стороны на глубине девяти метров под Берлинской стеной для эвакуации жителей Востока в капиталистический рай. Весь процесс стройки пасли агенты «Штази» и на самых последних метрах они свинтили всех «тоннелепроходчиков». И таким образом именно по этому тоннелю никто из восточных немцев никогда никуда не убежал. Вообще-то таких тоннелей было прорыто под стеной, разделявшей Берлин, около восьмидесяти. И кому-то даже удавалось бежать.

              Сейчас, в годовщину падения Стены, это событие сконструировано и подано, как глубоко символическое. И наверное, таковым и является. Особенно если не знать, что именно происходит в некогда разделенной стране.

              Но пока несколько слов о самой Стене. Тут есть некоторая проблема – обычный российский читатель полагает, что Берлинская стена – это такая стенка на манер великой китайской, которая красиво разделяла Восток и Запад Германии. На самом деле это стена – неправильной формы окружность, которая огораживала Западный Берлин от окружающей его ГДР. 

              Западный Берлин стоял на многие километры в глубине восточных территорий, как крепость капиталистического образа жизни. По сути, он не был ФРГ, как не был и ГДР. Просто такой эксклав в чистом поле социализма. 

              Фото: Imago/Global Look Press

              Чтобы из него попасть в «настоящую» ФРГ, надо было пройти через определяемые статусом гражданина чек-пойнты, и проехать до настоящей границы по двум режимным автобанам. Например, по автобану в сторону Гамбурга – аж 237 километров до границы между странами. Шаг влево, шаг вправо – неприятности и «Штази». Или 293 километра до Рудольфштайна.

              Сама стена идет по административным границам оккупационных зон – суммарных американской, британской, французской (это самая смешная, конечно, зона) и супротив них – советской. Поэтому иногда она шла по улицам, разделяя их пополам, иногда вдоль трасс, иногда вдоль каналов и реки. Логики в ней нет. Более того, и не стена это вовсе – это широкая – до 100 метров – полоса фортификации. Одна стена, вторая стена, простреливаемое пространство, опять стена, противотанковые рвы и т.д. Иногда она похожа на проспект. Но это проспект смерти.

              До 13 августа 1961 года Западный Берлин был сливной воронкой – поток восточных немцев шел спокойно через границу и дальше уже уходил в ФРГ транспортом – 3,5 миллиона человек, на минуточку. С 1961 года вся эта эмиграция была остановлена. Стена была названа ГДРовскими властями Antifaschistischer Schutzwall – Антифашистской Стеной.  

              Какая злая ирония истории – сегодня весь Берлин измазан надписями боевого крыла левых партий Antifa. А это значит, что тот капитализм, который так манил жителей социалистической Германии, воспринимается частью общества, как победивший фашизм, против которого Хрущев с немецкими товарищами ставил стенку. Прошло всего тридцать лет после падения стены и все опять становится с ног на голову.

              Руководят столицей Германии опять откровенные коммунисты – коалиция Linke (бывшая компартия ГДР), Зеленых (эко-коммунистов) и Социал-Демократов (тоже вполне красноперые мечтатели о социализме). Опять на знаменах требования раскулачить богатеев, ограничить потребление и пользование благами западной цивилизации – таких, как автомобили, звучит слово «экспроприация».

              Хотя в постановлениях и законах, которые штампует новое коммунистическое столичное правительство, написано, конечно же, про заботу о правах населения. Они даже не пишут «трудящихся». Потому что в современном Берлине и Германии в целом невыгодно быть трудящимся. Выгодно быть бедным и нетрудящимся. И опять модно жечь звезду Давида у Бранденбургских ворот при поддержке красной мэрии. А вы думали – это коричневые жгут?  Да нет, внезапно возродившиеся наследники ГДРовского социализма, который в 1961-м построил Стену… Антифа-Стену.

              Если смотреть на годы, которые последовали после Великого Падения Великой Берлинской Стены, лишь несколько лет из тридцати наблюдалось некое единение в порыве. Чем дальше, тем прозрачная стена на месте бетонных блоков выше и крепче. Восток недоволен тем, что происходит и как разбазаривается наследие отцов-объединителей.

              Западные недовольны тем, что восточные недовольны. Восток подозревает Запад во лжи, Запад подозревает Восток в неблагодарности. Знаменитая демократия для Востока оборачивается тем, что правящая партия и ее медиа-громкоговорители всерьез предлагают не учитывать мнение 24 процентов избирателей на Востоке, потому что они выбирают не ту, не правильную, партию. На вопрос восточных: «какая же это демократия?» им отвечают: «потому что вы фашисты, не заслужили вы никакой демократии».

              И тогда огромная федеральная земля Востока выбирает с ломовым счетом партию – наследницу компартии ГДР. И Запад опять недоволен. Суммарный счет двух «неправильных» партий переваливает далеко за 50 процентов.  И вот это – один из признаков того, что произошло за тридцать лет со времени падения Стены.

              И о былой солидарности напоминает только название введенного в 1991 сроком на один год нового временного налога Solidaritätszuschlag (Налог солидарности). Который никто так и не думает отменять.


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