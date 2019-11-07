Россияне рассказали об отношении к падению Берлинской стены

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к 30-летию падения Берлинской стены провел опрос об отношении россиян к этому событию.

«Чаще всего россияне утверждают, что на момент падения Берлинской стены отнеслись к данному событию положительно (28% в 2019 году и по 32% в 2009 и 2005 годах). От 11% до 15% в разные годы утверждали, что не успели тогда разобраться в ситуации, от 10% до 14% увидели в этом событии как плюсы, так и минусы, а от 4% до 8% в разные годы заявляли о преимущественно отрицательном отношении к падению Берлинской стены», – сказано на сайте ВЦИОМ.

В ходе опроса также удалось выяснить, что практически каждый совершеннолетний россиянин (93%) знает или слышал о падении Берлинской стены, при этом 60% граждан не знают или затрудняются определить, кто инициировал строительство стены.

Вопрос о причинах падения стены также оказался довольно трудным. Так, 45% опрошенных затруднились ответить на него, еще 17% отметили, что причиной падения стены стала смена политического курса СССР, 13% считают, что к этому привели решения Михаила Горбачева. Также среди причин недовольство жителей Германии (11%), потепление отношений между странами (5%) и политические изменения в мире (5%).

Кроме того, опрос показал, что россияне скорее положительно отнеслись к выводу советских войск из Германии (44%), нежели отрицательно (28%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

Ранее экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены. А экс-госсекретарь США, в свою очередь, назвал падение Берлинской стены «сюрпризом» для американской разведки.