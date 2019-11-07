Россияне рассказали об отношении к падению Берлинской стены

Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
Перейти а раздел…

Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

    Аромат легалайза проституции

    Новая Берлинская стена в Грузии

      Перейти а раздел…

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...

      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде оценили заявление Госдепа о добываемой под контролем США сирийской нефти
              МИД отреагировал на сообщения о «российских наемниках» в ЛивииВ ФСБ рассказали о новых зонах нестабильности у границ СНГСреди напавших на погранпост в Таджикистане оказались женщиныГидрометцентр призвал не пугать россиян мифическими терминами
              ВАДА заявила о невиновности РУСАДА в манипуляциях с допингомУкраина закрыла пункт пропуска на границе с КрымомУкраина потребовала от NYT исправить карту без КрымаРепетиция парада на Красной площади восхитила британцев
              Счетная палата констатировала сокращение населения РоссииРоссия и Казахстан утвердили границуБудапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против РоссииПод танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

              Главная тема


              Запад заметил огромные молочные амбиции России

              Новый Мурманск


              Строительство столицы Арктики оценили в 60 млрд рублей

              военные технологии


              Кедми: Секретная израильская ракета может принести пользу России

              «работа на Россию»


              Опубликовано видео драки Ляшко с депутатом от партии Зеленского

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Таксисты планируют забастовку из-за маленьких тарифов. А вы считаете низкими расценки на такси?

              Россияне рассказали об отношении к падению Берлинской стены

              7 ноября 2019, 12:17

              Текст: Анастасия Воробьева

              Версия для печати

              Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к 30-летию падения Берлинской стены провел опрос об отношении россиян к этому событию.

              «Чаще всего россияне утверждают, что на момент падения Берлинской стены отнеслись к данному событию положительно (28% в 2019 году и по 32% в 2009 и 2005 годах). От 11% до 15% в разные годы утверждали, что не успели тогда разобраться в ситуации, от 10% до 14% увидели в этом событии как плюсы, так и минусы, а от 4% до 8% в разные годы заявляли о преимущественно отрицательном отношении к падению Берлинской стены», – сказано на сайте ВЦИОМ.

              В ходе опроса также удалось выяснить, что практически каждый совершеннолетний россиянин (93%) знает или слышал о падении Берлинской стены, при этом 60% граждан не знают или затрудняются определить, кто инициировал строительство стены. 

              Вопрос о причинах падения стены также оказался довольно трудным. Так, 45% опрошенных затруднились ответить на него, еще 17% отметили, что причиной падения стены стала смена политического курса СССР, 13% считают, что к этому привели решения Михаила Горбачева. Также среди причин недовольство жителей Германии (11%), потепление отношений между странами (5%) и политические изменения в мире (5%).

              Кроме того, опрос показал, что россияне скорее положительно отнеслись к выводу советских войск из Германии (44%), нежели отрицательно (28%).

              Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

              Ранее экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены. А экс-госсекретарь США, в свою очередь, назвал падение Берлинской стены «сюрпризом» для американской разведки.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............