Экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены

В КГБ СССР знали о готовящемся падении Берлинской стены, в начале ноября 1989 года председатель КГБ Владимир Крючков проинформировал руководство ГДР об этом, заявил бывший восточногерманский лидер, генсек Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и председатель госсовета Эгон Кренц.

Кренц заявил, что Крючков проинформировал его об этом 1 ноября 1989 года в Москве, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что «во время большого митинга 4 ноября на Александерплац (центральная площадь Восточного Берлина) отделится большая группа демонстрантов и попытается прорвать границу возле Бранденбургских ворот (на участке Берлинской стены)».

«Стихийный прорыв границы в это время у Бранденбургских ворот мог бы привести к кровопролитию, если бы мы не приняли наши контрмеры», – добавил Кренц.

Он указал, что «если бы 9 ноября было применено оружие, это могло бы привести к военному столкновению, в которое могли быть вовлечены четыре союзнические державы».

При этом «мы были близки вечером 9 ноября к такому развитию в большей степени, чем хотят признать сегодня политики».

Экс-глава ГДР отметил, что благодаря предупреждению, полученному в Москве, «был приказ, выпущенный мной как председателем Совета национальной обороны, 3 ноября 1989 года, который строго запрещал применение огнестрельного оружия даже в случае проникновения демонстрантов на пограничную территорию».

«Нацбезопасность, пограничные войска, Народная армия, Народная полиция – все придерживались этого приказа, что говорит о связи с народом в органах правопорядка и безопасности ГДР», – сказал он.

Кренц заявил также, что реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и «поначалу сбивала с толку».

«Утром 10 ноября мне позвонил советский посол в ГДР Вячеслав Кочемасов. Он был очень возбужден. В Москве, сказал он, крайне обеспокоены вещами, которые произошли ночью в Берлине. Я ответил, что меня это удивляет, мы же согласовали новые правила въезда и выезда с вами. Посол возразил, что это только частично верно. Он пояснил, что мы согласовали, что граница между ГДР и ФРГ может быть открыта, но не граница в Берлине, потому что в этом случае затрагиваются интересы союзников, так определено в четырехстороннем соглашении. Я ответил, что Москва в последние годы больше не напоминала ГДР об этом соглашении, но рассматривала Берлин как столицу ГДР и уважала суверенные решения ГДР. Я добавил: если бы мы не открыли пограничные переходы ночью, это могло бы привести к катастрофе», – рассказал он.

Посол также попросил Кренца написать генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву о событиях 9 ноября. В телеграмме немецкий политик рассказал, что «около 60 тыс. восточных берлинцев побывали в Западном Берлине, и что рано утром 45 тыс. уже вернулись на работу».

«Через некоторое время посол снова позвонил. На этот раз он поздравил меня от имени Горбачева с тем, что руководство ГДР открыло пункты пропуска. Менее чем за два часа две совершенно разные новости пришли из Москвы. Это заставило меня спросить, кто принимает решения в Москве? Президент, глава КГБ, армейский министр или министр иностранных дел? Хотя тогда я еще доверял Горбачеву, реакция Москвы поначалу сбивала меня с толку», – отметил он.

С октября 2019 по октябрь 2020 годов в Германии проводится юбилейный год Германского единства. В частности, 9 ноября 2019 года в Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены.