Экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Русский язык решили выпустить за границу

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Русский язык должен становиться все более востребованным и популярным в мире. Об этом говорилось на прошедшем во вторник в Кремле заседании совета при президенте по русскому языку. Отмечалось, что во многих странах ведется искоренение русского языка, враждебная политика по отношению к нему. Однако рецепт восстановления его популярности на планете тоже был озвучен. Подробности...
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Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

Возведение Берлинской стены стало для многих немцев настоящей трагедиейФото: Stackelberg/DPA/Global Look Press
Посол ФРГ в Грузии Хуберт Кнырш предъявил России морально-этическую претензию, сравнив обустройство границы Южной Осетии с постройкой Берлинской стены. Очевидно, что такое сравнение недопустимо и оскорбительно. Но оскорбляет оно не Москву и не южных осетин. Оно оскорбляет Германию и немецкий народ. Историческая справедливость в буквальном смысле разменяна на хинкали. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализирована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...

Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены

              6 ноября 2019, 11:33

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В КГБ СССР знали о готовящемся падении Берлинской стены, в начале ноября 1989 года председатель КГБ Владимир Крючков проинформировал руководство ГДР об этом, заявил бывший восточногерманский лидер, генсек Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и председатель госсовета Эгон Кренц.

              Кренц заявил, что Крючков проинформировал его об этом 1 ноября 1989 года в Москве, передает РИА «Новости».

              Он сообщил, что «во время большого митинга 4 ноября на Александерплац (центральная площадь Восточного Берлина) отделится большая группа демонстрантов и попытается прорвать границу возле Бранденбургских ворот (на участке Берлинской стены)».

              «Стихийный прорыв границы в это время у Бранденбургских ворот мог бы привести к кровопролитию, если бы мы не приняли наши контрмеры», – добавил Кренц.

              Он указал, что «если бы 9 ноября было применено оружие, это могло бы привести к военному столкновению, в которое могли быть вовлечены четыре союзнические державы».

              При этом «мы были близки вечером 9 ноября к такому развитию в большей степени, чем хотят признать сегодня политики».

              Экс-глава ГДР отметил, что благодаря предупреждению, полученному в Москве, «был приказ, выпущенный мной как председателем Совета национальной обороны, 3 ноября 1989 года, который строго запрещал применение огнестрельного оружия даже в случае проникновения демонстрантов на пограничную территорию».

              «Нацбезопасность, пограничные войска, Народная армия, Народная полиция – все придерживались этого приказа, что говорит о связи с народом в органах правопорядка и безопасности ГДР», – сказал он.

              Кренц заявил также, что реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и «поначалу сбивала с толку».

              «Утром 10 ноября мне позвонил советский посол в ГДР Вячеслав Кочемасов. Он был очень возбужден. В Москве, сказал он, крайне обеспокоены вещами, которые произошли ночью в Берлине. Я ответил, что меня это удивляет, мы же согласовали новые правила въезда и выезда с вами. Посол возразил, что это только частично верно. Он пояснил, что мы согласовали, что граница между ГДР и ФРГ может быть открыта, но не граница в Берлине, потому что в этом случае затрагиваются интересы союзников, так определено в четырехстороннем соглашении. Я ответил, что Москва в последние годы больше не напоминала ГДР об этом соглашении, но рассматривала Берлин как столицу ГДР и уважала суверенные решения ГДР. Я добавил: если бы мы не открыли пограничные переходы ночью, это могло бы привести к катастрофе», – рассказал он.

              Посол также попросил Кренца написать генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву о событиях 9 ноября. В телеграмме немецкий политик рассказал, что «около 60 тыс. восточных берлинцев побывали в Западном Берлине, и что рано утром 45 тыс. уже вернулись на работу».

              «Через некоторое время посол снова позвонил. На этот раз он поздравил меня от имени Горбачева с тем, что руководство ГДР открыло пункты пропуска. Менее чем за два часа две совершенно разные новости пришли из Москвы. Это заставило меня спросить, кто принимает решения в Москве? Президент, глава КГБ, армейский министр или министр иностранных дел? Хотя тогда я еще доверял Горбачеву, реакция Москвы поначалу сбивала меня с толку», – отметил он.

              С октября 2019 по октябрь 2020 годов в Германии проводится юбилейный год Германского единства. В частности, 9 ноября 2019 года в Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

              Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены.


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