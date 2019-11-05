Штайнмайер выразил глубокую признательность Горбачеву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены. В послании говорится в том числе об отношениях России и ФРГ.

Штайнмайер в письме отмечает, что в Германии не забыли, что «чудо мирного воссоединения» ГДР и ФРГ были бы невозможны «без смелых и человечных решений», принятых лично Горбачевым. Текст послания опубликован на сайте представительства Германии в России.

«Оглядываясь назад, я полностью осознаю, что далеко не все надежды тех дней осуществились. Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность – не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества», – заявил Штайнмайер.

Он еще раз подчеркнул, что «Германия всегда будет глубоко признательна» Горбачеву.

Также он вспомнил последнюю встречу с экс-президентом СССР в Москве ровно два года назад, пожелал «жизненных сил, здоровья и благополучия».

Ранее Горбачев назвал главную стратегическую ошибку Запада после прекращения холодной войны.